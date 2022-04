Trapani: la finanza contro il lavoro nero

A Trapani i finanzieri del comando provinciale hanno messo in campo un articolato dispositivo per tutelare l’economia legale e contrastare i fenomeni di sommerso da lavoro principalmente nel settore edile, quest’ultimo in ripresa grazie ai bonus del governo (110%, facciate, eco bonus, ecc).

Al termine di una mirata indagine, le fiamme gialle trapanesi hanno eseguito accessi nei confronti di 23 cantieri edili dislocati su tutto il territorio provinciale procedendo al controllo delle autorizzazioni, della regolarità delle posizioni lavorative del personale impiegato nonché della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso di tali interventi sono state sottoposte complessivamente a controllo 28 imprese (24 del settore edile e 4 in altri settori economici) nonché il relativo personale impegnato in attività lavorativa (83 persone), riscontrando complessivamente 21 lavoratori totalmente in nero, più del 20% del totale.

Gli accertamenti consequenziali hanno permesso di rilevare che 6 lavoratori (4 a Marsala, 1 a Mazara del Vallo e 1 a Favignana), oltre a prestare la propria attività lavorativa in nero, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza mentre un altro percepiva redditi di pensione. Per i percettori del reddito di cittadinanza è scattata la denuncia alla procura della Repubblica, oltre alla segnalazione all’Inps che ha riguardato anche il pensionato.

Inoltre, nei confronti delle imprese coinvolte, i finanzieri hanno irrogato le previste sanzioni amministrative, oltre al recupero della contribuzione previdenziale ed assicurativa evasa, con relativa regolarizzazione e ricostruzione del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti.