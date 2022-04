Barcellona Pozzo di Gotto (Me): viadotto Santa Venera, Catalfamo chiede verifiche strutturali

I cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, sono preoccupati per il degrado del viadotto di Santa Venera. Per questo motivo l’onorevole Catalfamo ha scritto al sindaco chiedendo di avviare verifiche strutturali sulla struttura.

Questa mattina il deputato regionale ha scritto una lettera al sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, per motivare un controllo sul viadotto che collega il centro di Barcellona alla frazione di Maloto, nei pressi della grotta di Santa Venera, nella fattispecie sulla strada provinciale 79 e sopra la strada provinciale 81.

“La preoccupazione, in particolare, riguarda l’avanzato stato di degrado della struttura – dichiara Catalfamo – che passa sul fiume Longano oltre che sulla provinciale suddetta. A causa dei mezzi pesanti, poi, si renderebbe necessario filtrare il traffico ai fini della pubblica sicurezza.

Obiettivo prioritario è garantire la libera circolazione in sicurezza per non isolare le porzioni montane di Barcellona. Ho ritenuto doveroso segnalare alle autorità, sindaco e città metropolitana, la situazione, per sollecitare un intervento di sopralluogo e per attivare gli uffici preposti per trovare una soluzione nell’interesse della collettività. Resto a disposizione per poter intavolare eventuali proposte risolutive essendo seriamente preoccupati, insieme ai tanti cittadini che ci hanno scritto, per lo stato della struttura”.