Floridia (Sr): giornata mondiale sull’autismo all’istituto De Amicis

Il primo istituto comprensivo “De Amicis” di Floridia s’illumina… di scintille. L’occasione è la Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo che si celebra domani. Una ricorrenza a cui la scuola di Floridia ha aderito anche quest’anno lanciando #Scintille in armonia-Autismday 2022. Non solo. Tante e diverse sono infatti le iniziative programmate e realizzate dai piccoli studenti di ogni classe e plesso per l’intera settimana: da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile.

Tutte ispirate a una lettura con cui si sono cimentati gli alunni del progetto “Bibliotiamo” della secondaria di primo grado, quella del libro “Una specie di scintilla”, opera prima di Elle McNicoll, giovane scrittrice scozzese “neurodivergente”, come lei stessa si definisce. Un romanzo che ha coinvolto e conquistato gli studenti dell’istituto scolastico “De Amicis” di Floridia per l’originalità con cui smonta i pregiudizi sulle differenze e sulla “diversità”. La “scintilla” di alcuni diviene così una risorsa per tutti e consente di accedere a una sensibilità sconosciuta prima, invitandoci a guardare con occhi nuovi chi percepisce, registra e affronta la realtà in maniera differente.