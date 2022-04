Tremestieri Etneo (Ct): progetto Erasmus alla scuola Teresa di Calcutta

Iniziativa della scuola Teresa di Calcutta di Tremestieri Etneo, centro in provincia di Catania dal nome Gamification ovvero nuove tecniche di apprendimento con un percorso specifico che ha portato alcuni docenti del circolo didattico a raggiungere Barcellona grazie all’approvazione del progetto Erasmus+KA1 staff mobility”.

“Le insegnanti hanno partecipato a questo corso, organizzato da Euromentor Barcellona con il preciso compito di arricchire l’esperienza didattica della nostra scuola – afferma la dirigente del circolo didattico Teresa di Calcutta, Benedetta Liotta – l’apprendimento oggi rappresenta un contesto in continua evoluzione e quindi diventa basilare attivare canali che approfondiscano la conoscenza e la formazione per i nostri docenti e dell’intero staff della Teresa di Calcutta.

Il tutto per garantire una scuola di qualità e arricchita da continue esperienze in ambiti europei. Da qui si parte per conseguire uno sviluppo professionale più ampio atto ad aiutare gli alunni ad orientarsi in modo adeguato nel mondo in cui vivono”.

Tramite il game-based learning (GBL) il videogioco diventa uno strumento che sostiene i processi di apprendimento in maniera significativa stimolando motivazione, interesse e creatività.

“Gli insegnanti che hanno preso parte a questo progetto – spiega la professoressa Rosanna Cristaldi, vice preside del circolo didattico – hanno fatto tesoro dall’esperienza vissuta e hanno condiviso le loro conoscenze con gli altri insegnanti della nostra scuola. Parliamo, quindi, di un importante passo in avanti per continuare ad applicare strategie metodologiche innovative coinvolgendo tutte le componenti didattiche di questo istituto”.