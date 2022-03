Catania: si arrampica sul tubo del gas, ma viene bloccato dalla vittima, denunciato

Un 39enne pakistano è stato denunciato a Catania dai carabinieri per tentato furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi. L’uomo è stato scoperto mentre si arrampicava sulla condotta del gas da una allarmata cittadina.

L’uomo avrebbe avuto accesso al balcone del suo appartamento dopo essersi arrampicato sulla tubazione del gas e, dopo aver infranto il vetro della porta finestra, si era introdotto nella sua camera da letto.

Il ladro, in un primo momento rimasto sorpreso dall’inaspettata presenza di persone in casa, ha avuto una colluttazione con il figlio della donna ed è fuggito dal balcone, utilizzando ancora una volta le tubature del gas cme se fossero una scala.

I carabinieri intanto hanno attivato le ricerche del fuggiasco e poco dopo, grazie alla sua precisa descrizione fornita dai malcapitati, lo hanno localizzato e bloccato poco distante dall’abitazione presa di mira mentre ancora vagava in cerca di altri obiettivi meno problematici.

L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centrimetri che però non aveva estratto durante il tentato furto.