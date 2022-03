Capo d’Orlando (Me): per la prima volta l’Irritec ha una rappresentanza sindacale

Per la prima volta nella storia della Irritec di Capo d’Orlando e Rocca di Caprileone, nel messinese, è stata eletta una rappresentanza sindacale. Tra gli eletti della Femca Cisl, Francesco Donato “è un momento importante di crescita”. I tre rappresentanti sindacali sono: Carlo Di Giovanni, Mario Corso e Giuseppe Fichera.

“E’ un passo importante e fondamentale per un’azienda che rappresenta la seconda realtà a livello mondiale per la produzione di sistemi di irrigazione e gomma plastica – sostiene il segretario generale della Femca Cisl Messina, Francesco Donato – Tutti i lavoratori potranno essere rappresentati continuando un dialogo con la Femca già intrapreso dai rappresentanti di comparto.

Siamo certi che questo porterà ad una collaborazione importante per il bene di tutti gli stabilimenti e dei lavoratori della Irritec. L’obiettivo primario – aggiunge Donato – è quello di una crescita professionale che possa portare tutti a lavorare in sicurezza e tranquillità. Tanto è stato fatto per poter inserire il sindacato in questa realtà industriale e tanto ci sarà da fare”.

Se Carlo Di Giovanni assicura che “metterà il massimo impegno per fare un buon lavoro e migliorare”. Giuseppe Fichera evidenzia come questo sia stato “un grande momento di partecipazione che ci porterà all’ulteriore crescita di questa azienda”. Mario Corso, invece, eletto come Rlsa, assicura che cercherà di “avere un rapporto continuo con tutti i miei colleghi per ottenere gli obiettivi comuni”.