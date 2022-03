Polizzi Generosa (Pa): incontro sulle zone franche montane

Domenica prossima Polizzi Generosa, centro del palermitano, ospiterà un incontro sulle zone franche montane. Appuntamento domenica 3 aprile dalle 10.00 al cinema cristallo del centro del palermitano a cui parteciperanno gli amministratori dei comuni interessati alla norma di politica economica, gli operatori economici e l’associazione zone franche montane Sicilia.

“Il percorso istitutivo le zone franche montane in Sicilia sta segnando il passo per delle inaccettabili ragioni, atteso che la proposta formulata dagli organi parlamentari e dal governo Draghi darebbe il via libera alla norma di politica economica. Il prezzo più alto – si legge in una nota stampa delle zone franche montane – lo pagheranno le comunità imprenditoriali rappresentate e non solo. La fiscalità di sviluppo, cui auspichiamo, avrebbe delle ricadute positive sull’intero paesaggio di montagna della Sicilia”.

È l’incipit dell’invito che l’associazione zone franche montane Sicilia ha fatto ai sindaci, amministratori e consiglieri comunali dei comuni interessati alla fiscalità di sviluppo. Associazione, amministratori e operatori economici si sono dati appuntamento domenica per pianificare le azioni da compiere a difesa del diritto di residenza.

“Siamo ancora in tempo a salvare il salvabile – continua la nota – bisogna ripartire dalla delibera di giunta adottata da 96 comuni con la quale avete richiesto su proposta dell’associazione zfm Sicilia, al presidente della regione Siciliana e alla giunta del Governo di destinare 20 milioni di euro al finanziamento della fase di start up delle zone franche montane in Sicilia”.

Nell’invito, i responsabili dell’associazione sottolineano anche due punti dirimenti. Il primo è che “le ZFM hanno, di fatto, anticipato di cinque anni il PNRR” e il secondo che “la regione siciliana si è già dotata di una legge uslla montagna”.