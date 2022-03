Catania: presentati i lavori per le nuove condotte in piazza Federico di Svevia

Sono stati presentati questa mattina i lavori per le nuove condotte in piazza Federico di Svevia. Si è svolto il sopralluogo del presidente di Catania rete gas, Gianfranco Todaro e del presidente di Asec Trade, Giovanni La Magna.

All’evento c’erano anche: Christian Giacomo Todaro, coordinatore alla sicurezza; Giovanni Saitta, dirigente tecnico; Antonio Caudullo, direttore dei lavori; Melinda Condorelli, Alessandro Campo, componenti del Cda di Catania rete gas e di Gaetano Pirrone, dirigente di Asec trade. Accanto a loro, il consigliere comunale Daniele Bottino, l’ex assessore Nuccio Lombardo e una rappresentanza del I municipio.

“Stiamo realizzando un progetto per implementare il sistema di condotte – ha dichiarato Gianfranco Todaro, presidente di Catania rete gas – oggi presentiamo dei lavori che riguardano una delle piazze più importanti della città con una forte presenza di attività commerciali. Un servizio fondamentale per moltissimi imprenditori di questo territorio”.

Precedente 1 di 4 Successivo

Dopo piazza Federico di Svevia l’attenzione si sposterà in piazza Mancini Battaglia dove prossimamente sarà avviato un nuovo cantiere per la posa di nuove condotte. “In queste due opere stiamo investendo oltre 400.000 euro e sono sicuro che avremo un ritorno economico importante – ha proseguito il presidente Todaro – in questo momento, con riferimento all’intera rete, stiamo perseguendo il duplice obiettivo di sostituire la parte di rete vetusta della città, che in alcuni casi ha oltre 70 anni e, contemporaneamente, stiamo fornendo aree di Catania finora sprovviste di rete, di un servizio assolutamente importante. Per queste ragioni desidero ringraziare i componenti del mio consiglio di amministrazione e tutto lo staff tecnico che compone Catania rete gas.”

Ampliando la rete, attraverso l’investimento di cospicue risorse, le nuove tubazioni, estese al semicerchio ad ovest del Castello Ursino, favoriranno una parte della città a forte vocazione commerciale. “Oggi è un giorno importante per tutta Catania- ha sottolineato il presidente di “Asec Trade” Giovanni La Magna- accogliamo con grande entusiasmo queste nuove iniziative perché rappresentano una ricchezza vera per l’intera città”.