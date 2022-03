Catania: assegnati incarichi di coordinamento dopo 30 anni al policlinico

Il Policlinico Rodolico-San Marco di Catania, guidato da direttore generale Gaetano Sirna, ha conferito l’incarico di coordinamento a 57 professionisti sanitari tra infermieri, tecnici e ostetriche a 13 infermieri l’incarico specialista e ad altri 6 quello di esperto.

Si completa così l’organigramma del middle management dell’ospedale, coerentemente con la strategia aziendale di migliorare non solo l’efficienza organizzativa ma anche la qualità dell’assistenza. I neoincaricati sono stati accolti questa mattina nell’aula CAST dell’edificio 8 del presidio Gaspare Rodolico in via Santa Sofia, dal direttore generale Sirna accompagnato dal direttore amministrativo Rosario Fresta e dal direttore sanitario Antonio Lazzara. Presenti anche il direttore medico di presidio, Paolo Adorno e il presidente del comitato consultivo, Pieremilio Vasta.

“Quella di oggi è una giornata storica – ha affermato il direttore Sirna nel corso dell’incontro – in quanto l’ultima selezione per coordinatori (ex caposala) risale agli inizi degli anni Novanta. È un risultato che soddisfa le legittime aspettative del personale del comparto ma è anche un punto di partenza per l’azienda perché mi aspetto molto da tutti voi. Mi aspetto che voi gestiate le risorse che vi verranno assegnate con criteri di efficienza, ma soprattutto mi aspetto che vi impegniate a migliorare la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti che deve essere l’obiettivo prioritario del nostro agire quotidiano”.

Gli incarichi sono stati conferiti a seguito di una selezione interna per titoli e colloqui. I coordinatori assumeranno il proprio incarico da giorno 1 aprile nelle unità operative dei due presidi aziendali, il gaspare Rodolico e il San Marco, per cinque anni con possibilità di rinnovo per altri cinque, fermo restando la valutazione annuale del raggiungimento degli obiettivi assegnati. L’incontro si è concluso con la presentazione di un evento formativo progettato in collaborazione con l’unità operativa formazione e aggiornamento e l’unità operativa qualità e rischio clinico nel corso del quale verranno presentate le politiche e le strategie aziendali necessarie per il conseguimento degli obiettivi assegnati dalla direzione aziendale.