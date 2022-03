Catania: titolare di una panineria ambulante denunciato dalla polizia

A Catania, nel quartiere Ognina, il titolare di una panineria ambulante è stato denunciato dagli agenti del locale commissariato. L’uomo, un uomo di 34 anni, è accusato di furto aggravato di energia elettrica ed invasione di terreni ed edifici.

Durante le fasi del controllo, svolto insieme agli agenti della polizia locale e dell’Asp igiene pubblica e veterinaria stato accertato che la rivendita ambulante era priva delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività ed aveva occupato abusivamente gli stalli riservati al parcheggio a pagamento (strisce blu) e l’area di un parco comunale, collocandovi tavoli e sedie.

Due dipendenti erano privi di un regolare contratto di lavoro, essendo stati assunti in nero e non indossavano le mascherine previste dalla vigente normativa. Gli agenti avevano notato fuoriuscire dal camion dei panini un filo elettrico che finiva in una cabina dell’Enel posta a pochi metri di distanza. Sul posto è intervenuto personale specializzato che ha confermato i sospetti dell’uomo che, per non sostenere i costi delle bollette, aveva allacciato abusivamente il camion alla rete elettrica pubblica, usufruendo di energia senza dover sostenere alcuna spesa. È stata disposta l’immediata chiusura dell’attività commerciale e la rimozione del camion, dei tavoli e delle sedie.