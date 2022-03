Catania: continui allagamenti in città, l’allarme del comitato Murri

Continui allagamenti a Catania, buche e tombini otturati. È questa la situazione di alcune zone della città secondo l’allarme lanciato dal comitato Romolo Murri. “La città – scrive il comitato – si è puntualmente trasformata in una Venezia del Sud. Decine di strade completamente sommerse e il disastro, con tutti i disagi annessi, che non lo scopriamo certo oggi”.

Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede che l’emergenza sia affrontata adesso. L’assenza del sindaco non può rappresentare una scusa. “Bisogna impedire che, durante il prossimo temporale, interi quartieri diventano enormi paludi con la gente costretta ad attraversare la strada nuotando. Le condizioni in cui si trova il sistema di caditoie e l’intero apparato per il deflusso delle acque piovane a Catania è stato ampiamente dimostrato.

L’intera circonvallazione – conclude il comitato – via Ercole Patti, via Vincenzo Giuffrida, l’asse attrezzato e decine e decine di altre strade diventano canali dopo poche ore di pioggia e nessuno muove un dito per fermare questo disastro”.