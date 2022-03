Vittoria (Rg): primo evento di orientamento professionale in città

Si è svolto a Vittoria, centro del ragusano, il primo evento di orientamento professionale che si è snodato tra seminari, bilancio delle competenze e simulazioni. Il 22 e 23 marzo a Vittoria, il centro congressi Davide Failla OrientarSì, l’evento di orientamento professionale organizzato da Aletheia, agenzia per il lavoro, patrocinato gratuitamente dal comune di Vittoria e in collaborazione con Promotergroup spa, azienda locale insignita del preio “eccellenza dell’anno” nella categoria “consulenza e leadership – sicurezza sul lavoro”, assegnato da “Le fonti awardss” che ogni anno consacra le eccellenze del mondo imprenditoriale legale e professionale.

“OrientarSì nasce perché crediamo fortemente che il lavoro si pensa, si progetta, si costruisce e si mantiene durante tutto il corso della vita. L’obiettivo dell’evento – dichiara Erica Robetto, responsabile dell’agenzia per il lavoro Aletheia, promotore dell’evento OrientarSì – è quello di sensibilizzare il territorio sull’importanza delle agenzie per il lavoro e mettere a disposizione le nostre conoscenze, competenze, esperienze e, soprattutto, le nostre relazioni con il mondo produttivo e dell’impresa per orientare le persone verso lo sviluppo di un progetto professionale futuro, capace di far emergere i talenti, di valorizzare l’impegno di apprezzare la creatività e le intuizioni”.

L’evento si è aperto con il presidente di Promotegroup spa, Gianni Polizzi che ha presentato la rete Promotergroup SPA e la nascita dell’agenzia per il lavoro Aletheia. “Abbiamo riscontrato – ha dichiarato Polizzi – che i giovani e i meno giovani che cercano lavoro non hanno le qualifiche adatte al mondo del lavoro; ciò significa che se da un lato c’è una domanda forte di aziende che cercano personle, dall’altro ci sono tante persone che cercano lavoro, ma non hanno le ualifiche o non hanno competenze tali da poter svolgere quell’attività lavorativa.

Promotergroup insieme alla sua rete di partner mimra a valorizzare i talenti, a formarli e a creare il match perfetto tra aziende e candidati. Stiamo lavorando per creare la prima scuola dei mestieri, in cui si potrà imparare e formarsi direttamente sul campo”.

All’evento è intervenuto l’assessore alle politiche del lavoro, Giuseppe Fiorellini, che ha portato i saluti istituzionali del sindaco di Vittoria, Franecsco Aiello e ha affrontato l’importante tema del “patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile”. Protagonisti sono stati due esperti del settore: Stefano Guzzo, mental coach e Stefano Suffanti, psicologo del lavoro, che hanno affrontato nel corso delle due giornate argomenti importanti: hard e soft skills, sempre più richieste sul mercato, la gestione dell’ansia e dello stress da ricerca del lavoro e hanno istruito i partecipanti sulle dinamiche e i segreti che si celano dietro i colloqui di gruppo e individuali.

Le tematiche affrontate hanno suscitato grande interesse e lasciato i partecipanti liberi di interagire con domande. Una volta terminati i seminari, la sala conferenze si è trasformata lasciando spazio a sessioni di simulazione che hanno coinvolto i partecipanti in maniera attiva attraverso uno scambio continuo di input e feedback. I presenti hanno potuto vivere un’esperienza formativa alla scoperta di segreti e dinamiche difficilmente riscontrabili dai candidati nel corso dei colloqui. Valore aggiunto è stato rappresentato, nella seconda giornata, dalla somministrazione di questionari che permetteranno di redigere un bilancio delle competenze e di supportare e costruire insieme il percorso formativo o professionale più adatto alle esigenze, competenze e desideri dei partecipanti.

“Qual è il lavoro che fa per me? Come presentarmi al mondo del lavoro? Come organizzare il mio CV affinché si colga il mio obiettivo professionale? Queste sono solo alcune delle domande che spesso risconriamo e da qui è nata l’idea di non limitarci solamente ad offrire conoscenze e informazioni sicuramente fondamentali per il mondo del lavoro, ma abbiamo pensato di dare quella marcia in più, offrendo anche un’occasione di confronto attraverso simulazioni che sicuramente porteranno chi ha partecipato ad affrontare i colloqui in futuro con un valore aggiunto.

OrientarSì rappresenta il primo evento che ha dato la possibilità ad un numero ristretto di partecipanti di ottenere strumenti fondamentali e utili per capire il percorso da intraprendere. “Siamo felici – aggiunge la dottoressa Erica Rovetto – di poter supportare il territorio e ringraziamo gli ospiti intervenuti che hanno affrontato con grande serietà e interesse gli argomenti trattati”.