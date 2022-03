Messina: in arrivo 6 nuovi giudici

Sono in arrivo a Messina 6 nuovi giudici, grazie alle piante organiche flessibili. La ministra Marta Cartabia ha firmato il decreto sulle piante organiche flessibili distrettuali a supporti degli uffici giudiziari impeganti con gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato, fissati con il Pnrr.

Su tutto il territorio nazionale sono 179 i magistrati destinati alle piante organiche flessibili, uno strumento istituito dalla legge 160 del 27 dicembre 2019, per andare incontro a specifiche esigenze degli uffici giudiziari. A Messina, in particolare, è previsto l’arrivo di 6 nuovi magistrati.

“Questi nuovi giudici che arriveranno a Messina daranno una boccata d’ossigeno a quella che è una pianta organica che rimane ancora carente e potranno dare il loro prezioso contributo – dichiara la senatrice messinese Grazia D’Angelo, membro della commissione giustizia – per portare avanti il contenzioso che grava sugli uffici giudiziari della nostra città”.

“E’ importante ricordare che il percorso sulle piante organiche flessibili a supporto degli uffici giudiziari è stato fortemente voluto dal Movimento 5 stelle ed era stato avviato dall’ex ministro Bonafede. Si tratta di un passo fondamentale e concreto per rendere più efficienti gli uffici giudiziaria, da troppo tempo in sofferenza per l’enorme mole di lavoro”, necessario per raggiungere gli obiettivi fissati con il piano nazionale di ripresa e resilienza”.