Catania: al Metropolitan va in scena “Eleganzissima”

Domani, 25 marzo, andrà in scena al teatro Metropolitan di Catania “Eleganzissima”. Lo spettacolo si sposterà poi al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto dove sarà messo in scena il 26 marzo e il 28 marzo sarà al Golden di Palermo.

Eleganzissima, con Drusilla Foer, avrà inizio alle 21.30. La tappa etnea è organizzata in collaborazione con il teatro Musco. Inizialmente, infatti, lo spettacolo era previsto al teatro Musco, poi per la grande richiesta di pubblico è stato spostato al teatro Metropolitan.

Il recital, scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta tra Italia, Cuba, America ed Europa e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, tra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima” essenziali al racconto biografico sono le canzoni che Drusilla interpreta dal vivo.

L’esibizione, ricca di musica, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, tv e cinema fin dagli anni Sessanta nonché scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni Novanta ad oggi. La distruzione è di Savà produzioni cretive, coadiuvata per la Sicilia da Agave spettacoli di Andrea Randazzo. Lo spettacolo di e con Drusilla Foer vedrà anche la partecipazione di Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax. I biglietti sono in vendita su ticketone.it, nei circuiti locali autorizzati e presso i botteghini dei teatri.

Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Frequenta con successo televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web.