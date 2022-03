Catania: accertamento della polizia in un’associazione sportivo/culturale

Ieri gli agenti della squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa della questura di Catania, nel corso dell’ordinaria attività di controllo espletata a Catania, hanno effettuato un accertamento all’interno di un’associazione sportivo/culturale sita nel centro cittadino.

I poliziotti hanno accertato che l’esercizio era totalmente abusivo in quanto, sebbene la natura giuridica dovesse essere quella di un circolo privato, all’interno dell’esercizio venivano trovati due avventori privi della tessera di affiliazione e non registrati nell’apposito registro dei soci.

Gli stessi erano intenti a giocare agli apparecchi elettronici da gioco, funzionanti come slot-machine. In totale sono state trovate 12 slot, prive del prescritto nulla osta e non conformi alle caratteristiche previste dalle leggi di pubblica sicurezza. Il responsabile è stato sanzionato per un importo complessivo di verbali ammontanti alla somma di 133.00 euro, oltre al sequestro amministrativo degli aparecchi elettronici da gioco.