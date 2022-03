Catania: tentato furto aggravato, un arresto

Un uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso nella notte tra sabato e domenica dagli agenti delle volanti di Catania. Intorno alla mezzanotte gli agenti, impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio, sono intervenute in via Asiago, dove una telefonata giunta sulla linea 112 aveva segnalato 2 individui che, a bordo di un motociclo, erano intenti ad asportare alcuni pezzi da un’auto in sosta.

Giunti sul posto gli agenti hanno bloccato un giovane, noto agli agenti perché gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio che, dopo aver sollevato un’auto in sosta con l’ausilio di un crick, stava tagliando il catalizzatore della marmitta mentre il suo complice, accortosi dell’arrivo delle volanti, riusciva ad allontanarsi rapidamente a bordo del motociclo.

La perquisizione effettuata dagli agenti ha permesso di trovare e sequestrare diversi arnesi utilizzati per perpetrare il furto. Dopo la denuncia e le formalità di rito il giovane, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato condotto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.