Catania: festeggiamenti San Giuseppe nel IV municipio

Domani, 18 marzo, festa di San Giuseppe con il tradizionale pranzo solidale nel IV municipio a Catania nello slargo sottostante la nuova chiesa dei Santi Zaccaria ed Elisabetta in via Zandonai, offerto in onore del Santo patriarca e realizzato con la sinergica e fattiva collaborazione dell’istituto alberghiero Karol Wojityla, nonché con il prezioso supporto del comitato San Giovanni Battista, della Caritas parrocchiale, della confraternita di San Giovanni Battista, dell’associazzione Solarium e dell’associazione l’Elastico.

“Nel ringraziare l’ODA per la disponibilità riservata per il trasporto anche dei rifugiati ucraini che parteciperanno all’evento – afferma Erio Buceti, presidente del IV municipio – invito tutto il territorio per creare un momento di profonda partecipazione”.