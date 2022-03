Oliveri (Me): dal 29 aprile arriva il Sicily street food tour

Farà tappa anche ad Oliveri, nel messinese, il Sicily street food tour, una manifestazione tematiche che ospiterà in eleganti casette stand in legno, 25 street fooder di chiara fama. La kemresse gastronomica è in programma dal 29 aprile al primo maggio 2022, nella centralissima via Roma e prevede, oltre che le prelibatezze dello street food siciliano, attività di intrattenimento con ospiti di caratura nazionale e band locali di musica dal vivo.

Il tour riparte dopo due anni di stop che sono serviti comunque ad ampliare l’offerta tramite un prezioso lavoro di ricerca sul territorio e l’amministrazione comunale di Oliveri ha subito sposato il progetto della società proponente che ha come fulcro la destagionalizzazione dell’offerta turistica del territorio.

I risultati non si sono fatti attendere e fin dalle prime indiscrezioni sulla manifestazioni sono state numerose le richieste provenienti da tutta Italia per trascorrere tre giorni in spensieratezza nella ridente cittadina tirrenica e per questo sono state attivate delle convenienti convenzioni alberghiere.

Le selezioni per gli operatori si concluderanno il 28 febbraio, ma è possibile fare già qualche anticipazione sulle specialità proposte ossia: pizza fritta, cannolo di Piana degli Albanesi, panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi, arancino oro nero dei Nebrodi, cacio impiccato, pane panelle e cazzilli, caponata di pescespada, polpo bollito, braciolette messinesi e , in omaggio alla località ospitante, diverse proposte a base di tonno. L’organizzazione dell’evento è curata da Claudio Prestopino per Fratellone & People on the move in collaborazione con l’amministrazione comunale di Oliveri.