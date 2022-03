Santa Domenica Vittoria (Me): dipendenti senza stipendi, la Cisl chiede di individuare i responsabili

La Cisl Fp di Messina esprime preoccupazione per le difficoltà del comune di Santa Domenica Vittoria, nel messinese, dove i lavoratori ancora devono percepire lo stipendio di gennaio e da più di otto anni non percepiscono il salario accessorio per le prestazioni svolte come turnazione, reperibilità ed altri importanti istituti contrattuali.

“Non si riesce a comprendere – evidenziano la segretaria generale della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri e il referente territoriale, Maurizio Giliberto – come gli organi di vertice non abbiano dato seguito ad adempimenti obbligatori come la contrattazione decentrata e il pagamento degli stipendi. Di contro l’amministrazione, negli anni, non si è certo risparmiata dal conferire incarichi, a vario titolo, a soggetti esterni. Alcuni di questi incarichi – prosegue il sindacato – in passato tutti a titolo oneroso, sono stati posti al vaglio della corte dei Conti per la regione Sicilia che, con sentenza 893/2021 ha condannato il sindaco per danno erariale ritenendo che “gli incarichi di collaborazione esterna non possono consistere in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’Ente locale” non potendosi conferire a soggetti estranei all’amministrazione incarichi che abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività gestionali riservate al personale amministrativo interno”.

“Nonostante la condanna e gli ammonimenti della Corte – prosegue il sindacato – il comune di Santa Domenica Vittoria continuerebbe a mantenere lo stesso modus operandi limitandosi a cambiare le vesti degli incarichi a soggetti esterni mantenendone inalterata la sostanza”.

“Il riferimento – sostengono Bicchieri e Giliberto – è alla delibera di giunta n.8 del 5 febbraio scorso e alla determina sindacale n.3 del 7 febbraio 2022 mediante le quali viene conferito l’incarico di posizione organizzativa ad un soggetto esterno all’ente, ex dipendente di altro comune ed oggi in quiescenza. Infatti, è proprio nei confronti dello stesso soggetto che la summenzionata sentenza della corte dei conti era intervenuta, condannando l’amministrazione, per definire gli incarichi conferiti al medesimo come inutili e dannosi per le casse comunali. Il nuovo incarico – continuano gli esponenti del sindacato – potrebbe essere illegittimo poiché difetta dei presupposti previsti dalla normativa vigente così come già evidenziato dalla stessa corte.

Chiediamo, quindi, che le autorità competenti verifichino e vaglino la grave situazione dell’Ente, chiedendo l’individuazione dei responsabili della disastrosa situazione amministrativo-contabile che non è più sostenibile sia per i cittadini che per i dipendenti”.