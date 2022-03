Paternò (Ct): lite tra parenti, un arresto

Un romeno di 39 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia catanese di Paternò. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri sono intervenuti nella nottata a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta tramite il 112 numero unico emergenza da parte di una donna che ha segnalato l’aggressione del convivente non solo nei suoi confronti, ma anche verso altre persone, tra cui la cognata. Tempestivamente sopraggiunti nell’abitazione indicata nel centro abitato di Paternò i militari hanno trovato ad attenderli alcuni romeni e la cognata che aveva una ferita da taglio sulla guancia sinistra.

La donna, ancora scossa e impaurita, ha riferito che al piano di sopra, in stato di ubriachezza, vi era il presunto autore dei maltrattamenti che, fino a poco prima dell’intervento dei militari, avrebbe brandito un coltello da cucina, minacciando di morte la sua compagna oltre che lei e il proprio marito presenti in casa.

I carabinieri hanno trovato l’uomo in evidente stato di ubriachezza che, alla loro vista, con fare esagitato, ha cercato invano di colpirli con il coltello, lanciando contro di loro anche una sedia prima di essere bloccato. Secondo la ricostruzione dei militari, il 39enne, rientrato in casa ubriaco, ha aggredito per futili motivi prima la compagna e poi gli altri parenti intervenuti in sua difesa. Il giudice ha convalidato l’arrestato e, dopo il rito direttissimo, ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.