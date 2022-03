Catania: uomo arrestato mentre cercava di vendere merce in un minimarket

In un minimarket stava cercando di vendere della merce che aveva in due buste. È successo lo scorso tre marzo ( ma i fatti sono stati resi noti solo oggi) a Catania, in via Garibaldi. Gli agenti del commissariato di San Cristoforo si erano insospettiti per l’atteggiamento del soggetto che portava la merce da vendere all’interno di una busta di plastica.

Alla richiesta di chiarimenti sulla provenienza della merce che tentava di vendere, l’uomo si è dimostrato reticente e non ha fornito alcuna risposta plausibile ed è apparso sin da subito insofferente al controllo di polizia. Durante la perquisizione, poi, con uno scatto improvviso, il sospetto è fuggito precipitosamente, innescando un inseguimento a piedi lungo via Garibaldi. Gli agenti sono stati più veloci e lo hanno raggiunto in pochi minuti in via Pardo, dove il fuggitivo, con non poca difficoltà, è stato bloccato e ammanettato, nonostante la veemente reazione.

Una volta in commissariato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. La merce ritrovata è stata sottoposta a sequestro e devoluta alla congregazione missionarie della carità.