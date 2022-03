Catania: tentato furto in chiesa, denunciato un 30enne

Un uomo di 30 anni è stato denunciato a Catania per aver cercato di rubare diversi oggetti sacri nella chiesa di San Francesco Di Paola, storico luogo di culto della città nel quartiere Civita. I militari della guardia di finanza di Catania sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa ad una possibile effrazione, hanno fatto accesso nei locali della chiesa per verificare la presenza di un eventuale intruso.

Durante la ricognizione, i baschi verdi hanno prima riscontrato segni di effrazione, quali la rottura di diverse porte a vetro e l’apertura di mobili e successivamente, giunti al piccolo teatro facente parte del complesso ecclesiastico, hanno individuato un uomo, sorpreso mentre rovistava all’interno del mobilio.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stata trovata una pinza metallica e, poco distante, una spranga di ferro accanto ad un porta con i vetri in frantumi.

Sono stati anche ritrovati, posizionati in ordine sopra una libreria e pronti per essere asportati, diversi oggetti preziosi facenti parte del patrimonio ecclesiastico, tutti già restituiti al parroco della chiesa di San Francesco di Paola. L’operazione si colloca nel più ampio quadro delle attività poste in essere dal comando provinciale della finanza di Catania volte al controllo anche economico del territorio e alla repressione dei reati in genere.