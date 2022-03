Palermo: cuochi introvabili, offerte di lavoro a vuoto

Da quattro mesi il ristorante Seven dell’hotel Ambasciatori di Palermo cerca un cuoco. Un annuncio andato a vuoto. Eppure vogliono assumere con regolare contratto. Il ristorante cerca un cuoco capo partita ai secondi per il servizio di cena e ora si è rivolto anche ai giornali per divulgare la notizia attraverso i titolari Luisa e Alessio Attinasi.

Da ottobre il posto è vuoto nonostante i vari annunci. “Dopo un periodo così difficile – dicono gli Attinasi – non solo per chi fa impresa ma anche per chi lavora, scommettere ancora sui professionisti non è roba da poco. Cerchiamo cuochi del territorio, crediamo nel valore che quest’isola sa sfornare. Ci auguriamo che qualcuno risponda presto al nostro appello. In vista della stagione estiva, inoltre, la mole di lavoro potrebbe incrementare e potrebbero aprirsi nuove opportunità lavorative”. Chi fosse in possesso di voglia di lavorare e avesse esperienza nel settore potrà contattare il ristorante Seven.