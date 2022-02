Palermo: artigianando presenta “hop hop market carnival edition”

Dopo la fiera natalizia, arriva a Palermo la fiera di carnevale organizzata dall’associazione Artigianando. A partire da venerdì 25 febbraio e fino a domenica 6 marzo, tutti i giorni, dalle 10.00 alle 20.00, tranne il sabato dalle 10.00 alle 24.00, andrà in scena “Hop hop market carnival edition”, la fiera dedicata all’artigianato.

Appuntamento dunque in via Magliocco, a due passi dal teatro Massimo con la fiera mercato. Una delle strade più centrali della città, interamente pedonale, sarà lo scenario della fiera che accoglierà 20 postazioni. In esposizione lampade in legno e accessori per donna, oggetti in pietra lavica, prodotti di cosmesi vegani e naturali. Spazio anche agli amici a quattro zampe con collari artigianali. Diversi gli stand dedicati all’enogastronomia, ai formaggi e ai dolciumi per i bambini.

“Quest’anno – dichiara il presidente di Artigianando e organizzatore dell’evento, Luca Tumminia – saranno molti i progetti che verranno realizzati sul territorio palermitano, ma anche fuori dal contesto cittadino. Abbiamo pensato e preparato un programma che prevede circa 30 eventi tra mercati e fiere, con tantissimi espositori pronti a partecipare, che spero terranno compagnia e regaleranno momenti di spensieratezza e allegria”.