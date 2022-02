Caltagirone (Ct): rubano la bici a scuola ad un coetaneo, denunciati

Due minorenni hanno pensato bene di rubare la bici fuori dalla scuola ad un loro coetaneo. È successo a Caltagirone, nel catanese, dove i carabinieri hanno denunciato due minorenni per furto aggravato.

Solo qualche giorno fa la madre di un tredicenne si era recata in caserma per denunciare il furto di una costosa bicicletta KTM usata dal figlio per andare a scuola. Mentre il ragazzo era impegnato a seguire le lezioni in classe la sua bicicletta era stata rubata. Il mezzo di trasporto era stato lasciato dal ragazzo all’interno del cortile scolastico, ma senza catena.

All’uscita da scuola il ragazzo ha scoperto il furto ma non si è perso d’animo e ha subito verificato la categoria di annunci economici dei social, scoprendo che la sua bicicletta risultava essere in vendita sul profilo personale di un minore di Caltagirone.

Dopo gli accertamenti preliminari i carabinieri si sono presentati nell’abitazione del giovane dove la madre haa confermato il possesso di tale bicicletta che, però, come le aveva riferito il figlio, sarebbe stata custodita da un altro ragazzo suo coetaneo al quale, a sua volta, sarebbe stata regalata da una terza persona.

Un successivo rapido confronto dei militari con i due ragazzi li ha portati ad ammettere le proprie responsabilità in ordinee al furto e al successivo tentativo di rivendita della bicicletta che è stata restituita al ragazzino.