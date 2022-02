Messina: ultimo giorno da sindaco per De Luca

Cateno De Luca è il primo candidato alla corsa a palazzo d’Orleans a Palermo. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa. Dalla mezzanotte di oggi De Luca non sarà più il sindaco di Messina.

Qualche diretta Facebook in maglietta bianca per i suoi quasi 500.000 followers, poi gli incontri per i saluti istituzionali con: rettore, prefetto, questore, arcivescovo, imprenditori e sindacalisti. Al termine della visita istituzionale De Luca ha incontrato il presidente della corte d’appello e poi a palazzo dei Leoni per salutare dipendenti e i sindaci del messinese, compresa diretta Facebook.

Nel pomeriggio è in programma la relazione a palazzo Zanca, in serata l’ultima riunione della giunta e alle 23 la formalizzazione delle dimissioni.

Mezz’ora dopo, diretta non stop sulla pagina Facebook con la consegna della fascia tricolore al segretario generale del comune, l’omaggio floreale all’Immacolata in piazza e il brindisi di commiato in piazza Duomo. A mezzanotte e un quarto De Luca presenterà il candidato sindaco sostenuto dal suo movimento “Sicilia Vera”. Domani all’Ars alle 10.30 il lancio ufficiale della sua corsa alla poltrona di governatore regionale.