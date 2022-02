Catania: emergenza senzatetto, Saverino chiede iniziative precise

“Senza iniziative precise si rischia la bomba sociale”. Così Ersilia Saverino, presidentessa dell’assemblea provinciale di Catania per il partito democratico, ha ribadito la necessità di intervenire in tutta la provincia di Catania riguardo all’emergenza senzatetto.

Per Saverino occorre un progetto sociale ben definito per riqualificare la city etnea e, contemporaneamente, aiutare quell’umanità che ha bisogno di tutte le attenzioni e le cure del caso. “Oggi servono soluzioni definitive – dichiara Saverino – e rispettando le normative si devono trovare luoghi adatti ad ospitare uomini e donne, colpiti duramente dalla vita, in totale sicurezza. Il lavoro che svolge la Caritas, le parrocchie e le altre associazioni no profit non può superire ad una politica, da parte dell’amministrazione comunale, pressappochista e che va avanti per tentativi”.

“In passato – prosegue Saverino – si era discussa la possibilità di creare a Pantano D’Arci una struttura di pronta accoglienza. Nella periferia sud di Catania si parlava di realizzare un’opera dotata di tutti i necessari servizi per una normale vita decorosa. Oggi certe proposte, certe soluzioni sono tornate di grande attualità e per questo ribadisco la mia proposta di recuperare uno dei tanti immobili abbandonati di Catania, come l’ex consorzio agrario di via Domenico Tempio e renderlo un centro di accoglienza dotato di tutti i servizi necessari per dare a queste persone un’esistenza dignitosa.