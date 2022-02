Gravina (Ct): ruba snack e monete dal distributore, una denuncia

A Gravina di Catania i carabinieri hanno denunciato un 44enne per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nella nottata i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Strada per San Giovanni Galermo un uomo a bordo di una Fiat che, al loro passaggio, ha effettuato un’improvvisa inversione di marcia in direzione Misterbianco.

I carabinieri si sono attivati per la sua ricerca, rintracciandola poco dopo parcheggiata all’esterno di un’autorimessa, senza il conducente a bordo. Dopo pochi minuti i militari hanno notato un uomo che si dirigeva verso l’auto accorgendosi della loro presenza e tentando la fuga.

L’uomo, immediatamente bloccato, è stato trovato in possesso di uno scalpello di ferro lungo 27 centimetri, una torcia, nonché 80 pezzi tra barrette di cioccolato, biscotti e chewing gum per un valore complessivo di circa 150euro, contenuti in una busta della quale aveva provato a disfarsi durante la fuga.

È stato accertato che l’uomo aveva forzato i distributori automatici di bevande ed alimenti asportandone il contenuto nonché la somma di denaro contenuta al suo interno ammontante a quasi 50 euro, restituiti al legittimo proprietario.