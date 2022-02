Catania: il comitato Murri lancia l’allarme per il palazzo di via Cronato

Un immobile abbandonato in via Cronato rischia di mettere in pericolo l’intero quartiere a Catania. L’allarme è lanciato dal comitato cittadino Romolo Murri. “Si potrebbe forse recuperarlo con il sisma bonus e l’eco bonus – si legge in un documento del comitato – ma c’è di mezzo un lunghissimo iter burocratico di cui non si vede nemmeno lontanamente la fine.

Eppure resta un serio pericolo per l’incolumità di centinaia di famiglie. Qui, a pochi passi dal viale Mario Rapisardi, questa struttura aspetta anora una sentenza definitiva per un processo cominciato oltre 50 anni fa. Il destino incerto per un cantiere avviato agli inizi degli anni Sessanta e che doveva portare alla realizzazione di decine di appartamenti”. Adesso il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vinenzo Parisi, chiede a che punto sia arrivato l’iter burocratico che dovrebbe segnare il destino di questa enorme opera e quanto ancora dovranno aspettare i residenti delle abitazioni circostanti prima di vedere la fine di un degrado che dura da troppo tempo. “Perché – si chiede il comitato – dopo oltre 50 anni l’edificio resta ancora in queste condizioni? Dopo tutto questo tempo si è esaurita la pazienza di un quartiere che ha bisogno di servizi e non di mostruosità di cemento”.