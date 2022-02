Messina: verso il congresso territoriale della Cisl

Persone, lavoro, formazione, sviluppo. Ma anche sociale, periferie, giovani, rappresentanza, coesione e connessione. Sono gli argomenti cardine dei lavori del XIX congresso territoriale della Cisl Messina, in programma il 15 e 16 febbraio nell’aula magna della facoltà di scienze dell’università di Messina-Papardo.

Il congresso è il momento in cui la Cisl scrive le linee d’azione che caratterizzeranno il percorso sindacale dei prossimi anni, attraverso il confronto e la condivisione con il mondo esterno all’associazione e all’interno stesso della Cisl.

“Le istanze dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e dei cittadini saranno il cuore dei lavori del Congresso – preannuncia il segretario generale Antonino Alibrandi – Lo slogan “Esserci per Cambiare” testimonia la filosofia della Cisl, un sindacato che ha dimostrato come sedersi ai tavoli di confronto, avere la capacità di dibattere e discutere su temi fondamentali per il Paese e il Territorio sia fondamentale per contrattare e tutelare i diritti. La Cisl ha sempre fatto così. Dal Congresso contiamo di dare tanto alla città e alla provincia in termini di proposte e sinergie perché lo sviluppo passa sempre dalla capacità di stare insieme e di andare tutti verso una direzione che garantisca crescita in termini occupazionali, economici e sociali per il territorio”.