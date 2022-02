Giardini Naxos (Me): un arresto per droga

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. È questo il reato di cui dovrà rispondere un uomo arrestato dai carabinieri della compagnia messinese di Taormina. I militari dell’Arma hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un soggetto del luogo già noto per i suoi precedenti di polizia, decidevano di monitorarne gli spostamenti.

Dopo aver constatato che l’uomo si aggirava per le vie di Giardini Naxos a bordo di un ciclomotore, insospettiti del suo comportamento, hanno deciso di controllarlo mentre imboccava un vicoletto che portava all’ingresso secondario di alcune abitazioni.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un involucro contenente 8 grammi di marijuana. I militari dell’Arma hanno sequestrato 400 euro in contanti in banconote di diverso taglio ritenuti provento di pregressa attività illecita.

A seguito della perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale idoneo per il confezionamento delle singole dosi di droga. Tutto quanto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre la droga è stata inviata al Ris di Messina per le analisi tecniche di laboratorio. Con il quantitativo sequestrato si sarebbero potuti ricavare circa 160 dosi di sostanza stupefacente. L’arrestato è stato condotto ai domiciliari e il Gip, dopo l’udienza di convalida, ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.