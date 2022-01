Messina: tentano di rubare uno scooter davanti ad una scuola, arrestati

Due giovanissimi rapinatori sono stati arrestati a Messina dagli agenti della polizia di Stato. Un 20enne e un 17enne avevano preso di mira uno scooter parcheggiato davanti ad uno degli istituti scolastici cittadini.

Il ventenne, pluripregiudicato e il 17enne, già denunciato per furto, sono stati raggiunti e identificati a pochi metri dal ciclomotore preso di mira dagli agenti, allertati da una segnalazione arrivata alla sala operativa. Il mezzo presentava il bussolotto di accensione forzato e la parte sottostante lo sterzo, il sottosella e il copri ruota anteriore danneggiati. Recuperata la chiave di fattura artigianale generalmente utilizzata per forzare le serrature di moto e auto di cui i due hanno provato a disfarsi gettandola a terra. Visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’istituto scolastico che hanno documentato il modus agendi dei due. Il primo è stato sottoposto ai domiciliari, mentre il secondo è stato affidato al centro di prima accoglienza. Contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale al 20enne che non ha esitato ad insultare e minacciare ripetutamente gli agenti intervenuti. Entrambi sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.