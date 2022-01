Catania: in auto nascondeva 100 grammi di cocaina, denunciato

In auto nascondeva 105 grami di cocaina. Lo hanno scoperto i carabinieri di Catania che hanno denunciato un 52enne che dovrà rispondere di spaccio di sostanzze stupefacenti.

Nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e, in particolare, allo spaccio di droga nel quartiere Librino, i carabinieri hanno controllato un uomo a bordo di una Suzuki Swift che percorreva il viale Nitta.

L’uomo, al momento del controllo ha mostrato agitazione e alla richiesta dei militari di consegnare loro la droga di cui era in possesso, ha pensato bene di alleviare i suoi ormai inevitabili strascichi giudiziari consegnando in modo spontaneo un involucro, avvolto in pellicola trasparente e contenente un pezzo unico in pietra di 105 grammi di cocaina che si trovava nascosto sotto il sedile anteriore lato passeggero della propria auto.