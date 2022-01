Palermo: al teatro Santa Cecilia va in scena Markus Stockhausen

Al teatro Santa Cecilia di Palermo andrà in scena domani venerdì 28 e sabato 29 dicembre alle 19.00 e alle 21.30, “Portrait”, con Markus Stockhausen, una produzione in esclusiva nazionale di jazz chambre music. Stockhausen è uno dei più grandi trombettisti al mondo, figlio del grande Karlheinz.

Continua con successo la stagione concertistica della fondazione The Brass group con il concerto di Markus Stochkausen, compositore versatile e improvvisatore. Stockhausen, fin dalla più tenera età, ha calcato le scene, intraprendendo precocemente una collaborazione col padre Karlheinz, protrattasi per 25 anni.

Ma, oltre ad operare a lungo nell’area della contemporaneità colta, il trombettista di Colonia ha ben presto esteso i propri orizzonti molto oltre, conquistando una ben distinta autonomia espressiva e perseguendo un’idea di musica che guarda oltra ogni dirizione stilistica, senza però negarne alcuna, dal jazz alla classica, dal suono acqustico a quello elettronico, dalle soluzioni più sperimentali e aguzze all’ethno-ambient più morbida ed eterea. Assai apprezzato in ambito classico, Markus Stockhausen oggi è uno dei più originali e rinomati trombettisti “di confine” e la campana del suo strumento è una scintillante bussola avida di esplorare sempre nuovi territori sonori. Artista imprevedibile che ad ogni esibizione riserva stuzzicanti sorprese, Stockhausen eccelle sia nella tromba che nel flicorno, possiede ottima tecnica, una voce strumentale assai limpida ed un fraseggio particolarmente fluido; tutte doti che egli pone con maestria al servizio di una straripante fantasia e pienezza espressiva, mantenendo una tensione emotiva costantemente in bilico (ed in ciò risiede una delle sue caratteristiche più affascinanti) tra pura astrattezza e struggente lirismo. Il programma di questa esclusiva produzione musicale del Brass Group comprende composizioni della stesso trombettista pubblicate in diversi album della sua cospicua discografia, tra cui i recenti “Eternal Voyage”, “Far into the stars” e “Alba”. In questo concerto, il musicista tedesco interagisce con una sezione ritmica costituita da consolidati talenti siciliani, quali i nostri Riccardo Randisi al pianoforte, Giuseppe Costa al contrabbasso e Fabrizio Giambanco alla batteria, per proporre in una veste del tutto inedita un programma costituito interamente da sue composizioni già pubblicate.