Catania: svelato il francobollo per il centenario di Verga

100 anni fa scompariva Giovanni Verga, il padre del Verismo. Oggi è stato svelato dal ministero il francobollo celebrativo del centenario, promosso dal festival Verghiano e Dreamworld Pictures, organizzatori della manifestazione nazionale “Verga 100” che proporrà tutta una serie di attività dedicate al celebre scrittore di Vizzini.

Per quanto si apprezzi il dipinto, sarebbe stato preferibile identificare il novelliere nei luoghi originari dei suoi drammi, in particolare al borgo Cunziria, rappresentativo della sua memoria. Luoghi che gli hanno permesso di ottenere quel tanto ricercato successo letterario, chiaramente simbolico in una immagine collettiva dell’intellettuale. Un momento improtante che il direttore artistico Lorenzo Muscoso ha definito “essenziale per la crescita intellettuale del Paese che gloficia uno dei massimi esponenti della cultura nazionale e messaggio utile alle nuove generazioni e, in particolare giovani e che nonostante siano passati 100 anni, la sua moralità è di grande attualità”.

Oggi diversi appuntamenti online con video contributi da artisti, tra cui Placido Domingo, Pasquale Scimeca, Antonio Ciurca, Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia e le nuove trasposizioni di film teatro, Jeli il Pastore, Cavalleria Rusticana, La Lupa, girati nei scenari autentici di Vizzini. Per conoscere programma e orario collegarsi su Verga100.it e seguire l’hashtag ufficiale #verga100. L’evento sarà trasmesso sui canali social giovannivergaofficial