San Piero Patti (Me): approvato il bilancio di previsione 2022-24

È San Piero Patti, nel messinese, il secondo comune siciliano che ha approvato il bilancio di previsione 2022/24 nella seduta dello scorso 29 dicembre. E’ dunque un comune fra i primi in Italia a raggiungere una condizione di normalità, sintomo della buona condizione economico finanziaria dell’Ente.

La maggioranza ha votato in maniera compatta e determinata raggiungendo un obiettivo che si era posta sin dall’insediamento. Un risultato storico per San Piero Patti, raggiunto per la prima volta dopo decenni.

L’obiettivo era quello di “costruire un bilancio sostenibile – si legge in un comunicato stampa – dunque senza incidere sulle tariffe dei servizi a domanda individuale: dai trasporti scolastici, alle mense, all’assistenza agli anziani, all’asilo nido, fino ai servizi sociali dove abbiamo confermato gli stessi importi degli anni precedenti, la stessa qualità e le stesse gratuità, in modo da garantire la continuità dei servizi, senza interruzioni e senza aumentare le tasse.

Un ringraziamento va ai dipendenti comunali, alla giunta, al consiglio, alla segreteria comunale e al revisore dei conti – continua il sindaco Salvino Fiore – il grande lavoro in questi anni oggi ci permette di continuare a lavorare nel migliore dei modi per continuare a dare risposte quanto più efficaci ed efficienti possibili, fatte di qualità dei servizi e capacità di investimento, per rispondere al meglio a fragilità, esigenze ed aspettative dei nostri concittadini, delle nostre imprese ed associazioni”.

In questo contesto l’amministrazione è pronta ad affontare le risorse del PNRR che potranno e dovranno rappresentare un’ulteriore importante occasione anche per gli enti locali, oltre che per il paese intero. Sarà una nuova sfida: non semplice spesa, ma ulteriori investimenti utili allo sviluppo e alla crescita della nostra comunità.

L’approvazione del bilancio ci consente di guardare a questo nuovo anno con ottimismo e, con la proverbiale prudenza che contraddistingue un’amministrazione finanziariamente solida, pur nell’esiguità delle risorse dsponibili, verranno utilizzate per garantire i servizi cui la nostra comunità è abituata. Dovendo compiere ulteriori sforzi – prosegue il sindaco – si rinnova l’impegno per cogliere tutte le opportunità per realizzare una nuova rete idrica, migliorare la viabilità del centro e delle frazioni, proseguire con i consolidamenti per mettere in sicurezza il territorio, programmare nuovi investimenti per migliorare i servizi internet e la fruibilità dei siti artistici, storici e di rilevanza culturale, senza tralasciare la sentieristica e il turismo ambientale.

Un bilancio che ci permetterà di concretizzare i finanziamenti che abbiamo ottenuto e che stanno contribuendo a mettere in sicurezza il nostro territorio, ad offrire nuovi servizi e a rendere più appetibile il nostro territorio in modo da offrire nuove opportunità lavorative e di sviluppo.

Per il secondo anno consecutivo inoltre, l’Amministrazione Comunale, ha disposto l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) dei dipendenti del Comune a tempo indeterminato. Le progressioni orizzontali saranno attribuite al personale dipendente avente titolo selezionato secondo una graduatoria per categoria e formulata con i criteri selettivi. Una provvedimento che consente di dare risposta a quei lavoratori che, con senso del dovere, si stanno impegnano per erogare i servizi pubblici ai cittadini e agli utenti della nostra comunità”.