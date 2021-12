Messina: tentata rapina alla banca Credem, arrestato

Ha tentato una rapina alla banca Credem di piazza Cairoli a Messina ed è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato. È accaduto intorno alle 10.00 di ieri quando è giunta la segnalazione di una rapina in corso nella banca ad opera di un individuo, a volto scoperto e armato di coltello.

Sul posto immediatamente sono giunti gli agenti delle volanti che hanno disarmato e ammanettato il malvivente. Si tratta di un palermitano di 55 anni con a suo carico numerosi precedenti.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo, dopo essersi introdotto in banca, ha minacciato con un coltello uno dei cassieri per farsi consegnare il denaro. Gli altri impiegati presenti sono riusciti a far scattare l’allarme antirapina permettendo agli agenti di bloccare l’uomo ancora dentro la filiale. Per il malvivente si sono aperti i cancelli del carcere di Messina Gazzi, mentre il coltello utilizzato per la rapina è stato sequestrato.