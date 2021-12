Biancavilla (Ct): custodivano in casa una “santabarbara”, denunciati

In due sono stati denunciati a Biancavilla, nel catanese, perché in casa avevano una santabarbara. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, insieme ai colleghi della stazione di Biancavilla e con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia, hanno denunciato un 53enne ed un 34enne per detenzione di materiale esplodente.

A seguito di una perquisizione in vista del Capodanno, sono state trovate nell’abitazione del 34enne materie esplodenti detenute senza le prescritte cautele per un peso complessivo di 63 kg. Nell’abitazione del 53enne, invece, sono stati trovati una prezzatrice-etichettatrice ed altri 51 Kg di fuochi pirotecnici destinati alla vendita. Il materiale esplodente è stato sottoposto a sequestro, ma avrebbe potuto provocare gravi danni considerando anche che le case dove si trovava erano in pieno centro abitato.