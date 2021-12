Catania: grande successo per “artieri mercato creativo”

Un grande successo per Artieri Mercato Creativo – Christmas Edition, il Festival di Arti e Mestieri che si sta svolgendo a Catania presso Parco Villa del Grado (Corso Italia n.209) dove sarà presente fino al 24 dicembre.

Artigiani, designer, illustratori, stilisti, provenienti da tutta Italia, con le proprie eccellenze, con esposizioni di pezzi unici sono i veri protagonisti di un evento che ha deciso di accendere i riflettori su un settore, quello dell’artigianato, duramente colpito nell’ultimo anno, ma che resta sempre un settore d’eccellenza d’Italia. Non esiste occasione migliore di questa per regalare un dono fatto a mano.

L’artigianato in Italia rappresenta una storia fatta di tradizioni e mestieri tramandati da padre in figlio, una cosa che purtroppo negli ultimi anni si sta dimenticando.

Artieri Mercato Creativo è amore per il Made in Italy, ma è anche molto di più: l’intento del Festival itinerante è infatti quello di raccontare il lavoro manuale degli artigiani, i veri maestri del fatto a mano.

“Tutto ciò – affermo le direttrici artistiche Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo – nasce dalla consapevolezza di quanto l’artigianato mantenga viva la storia del nostro Paese: conoscere il lavoro che si cela dietro ogni singolo prodotto significa conoscere la maestria del passato”.

Ecco perché nel calendario della kermesse sono stati inseriti molteplici laboratori con l’intento di avvicinare i più piccoli all’arte del fatto a mano e per tramandare le tradizioni della nostra Terra.

In questi giorni grande partecipazione per il laboratorio di origami, a cura di Valentina Mannino, per “I carta pupi” della Marionettistica dei F.lli Napoli e per il laboratorio di liuteria creativa “Chi fa suonare i giocattoli” organizzato in collaborazione con il Festival Zampognarea dell’associazione Areasud. Nella suggestiva villa in stile liberty di inizi ‘900, nel cuore di Catania, le luci si accendono anche su presentazioni di libri, come quelle realizzate grazie alla partnership con la prestigiosa Libreria Cavallotto.

Gli appuntamenti non finiscono qui: fino al 24 dicembre, infatti, Parco Villa del Grado accoglierà i catanesi, ad ingresso gratuito, con i classici mercatini artigianali e con tantissimi eventi: tra i prossimi laboratori: “Laboratorio Trame e colori di Natale” (di Studio Aracne); “Laboratorio di Cucito creativo per bambini” e il “Laboratorio di decorazione – La Sacra Famiglia” (di Maria Rosa Messina di Artea Lab); “Laboratorio di manipolazione dell’argilla” (di Anna Gallerani).

Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.artierimercatocreativo.it