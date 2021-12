San Vito Lo Capo (Tp): verso l’inaugurazione della porta del mare

Sarà inaugurata mercoledì 22 dicembre a San Vito Lo Capo, nel trapanese, “la porta del are”, l’opera della street artist Ale Senso. Appuntamento alle 15.30 nell’area sportiva di via Faro nel centro del trapanese.

La porta del mare rappresenta un delicato abbraccio tra due figure umane ed è stata realizzata su una superficie di circa 2.300 mq, grazie anche alla partecipazione attiva degli alunni del liceo artistico Michelangelo Buonarroti di Trapani e dell’istituto alberghiero Florio di Erice. Si tratta di una tra le più grandi opere di street art su campi da gioco realizzate in Europa.

La rigenerazione dell’area sportiva attraverso l’arte urbana consente la valorizzazione e l’arricchimento di luoghi decentrati e marginali nella consapevolezza che il miglioramento estetico contribuisce ad una maggiore cura ed attenzione di chi vive i luoghi della comunità.

All’inaugurazione interverranno il sindaco Giuseppe Peraino e l’amministrazione comunale, una rappresentanza della Pallacanestro Trapani e dell’Handball Erice.

La cerimonia sarà aperta dall’esibizione della banda musicale “Città di San Vito Lo Capo”. Prevista la partecipazione dell’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà. Ale Senso è una street artist nata a Bergamo, laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano. Ha partecipato ad eventi, convention e mostre in tutta Italia e in Europa; ha collaborato con diverse aziende sia in ambito nazionale che internazionale entrando a fare parte della storica crew TDK con la quale ha partecipato alla prima “LA Gold Rush” a Los Angeles nel 2007. Si divide tra Roma, Bergamo e Berlino, che oltre ad essere base per numerose collaborazioni con realtà dell’est europeo, è la città dove ha sviluppato il progetto “Apartment A” e ha esposto la sua mostra d’arte contemporanea “La Fame”.