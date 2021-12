Caltagirone (Ct): sequestrati articoli non sicuri

Più di 5 milioni di prodotti elettrici e di bigiotteria non sicuri sono stati sequestrati a Catania dagli agenti della guardia di finanza. Tutti i prodotti erano privi della marcatura CE attestante la qualità degli articoli posti in esposizione per la vendita al pubblico.

Nel corso di un primo intervento i finanzieri a Caltagirone i finanzieri hanno fatto accesso in una ditta gestita da un cinese e qui hanno rilevato esposti alla vendita 16.200 articoli quali addobbi natalizi, luci led per auto e prodotti per la cura e l’asciugatura dei capelli non conformi alla normativa comunitaria attestante la qualità e la sicurezza dei dispositivi.

In un altro negozio a Misterbianco, anche questo gestito da un cinese, sono stati trovati e sequestrati più di 5 milioni di articoli di bigiotteria e accessori decorativi privi delle informazioni minime circa la composizione, la presenza di materiali pericolosi nonché le indicazioni in lingua italiana.