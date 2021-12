Termini Imerese (Pa): a tavola con i legumi siciliani

A Termini Imerese, nel palermitano, BCsicilia, in collaborazione con l’associazione Legumi siciliani e la rivista Sicilia agricoltura, si terrà venerdì prossimo 10 dicembre alla caffetteria in piazza Duomo l’iniziativa “A tavola con i legumi”.

Un articolato programma che prenderà il via alle 17.30. Dopo la presentazione di Miriam Millonzi, presidentessa della sede BCsicilia di Termini Imerese, è previsto l’incontro con lo scrittore e giornalista Mario Liberto che presenterà il suo ultimo libro “Legumi sostenibili. Buoni per buongustai, vegetariani e vegani”.

A dialogare con l’autore sarà Alfonso Lo Cascio, giornalista e presidente regionale BCsicilia. Seguirà l’incontro con il biologo e nutrizista clinica Massimiliano Cerra che parlerà dei “legumi come pilastro della dieta mediterranea”. In conclusione è prevista una cena a base di legumi. Il menu prevede come antipasto: insalata di legumi (Ceci, pomodorini, aromi mediterranei, olio evo), pasta con zuppa di lenticchie come primo e come secondo hamburger di legumi su letto di macco e per dolce cascatelle di ceci e cioccolato di fagioli. I piatti saranno preparati dallo chef Federico Miceli con legumi rigorosamente di origine siciliana. È obbligatoria la prenotazione entro il 7 dicembre al 3468241076 oppure via mail all’indirizzo terminiimerese@bcsicilia.it