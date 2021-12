Palermo: rifiuti e polveri nell’atmosfera, denunciati due imprenditori

Due imprenditori sono stati denunciati a Palermo dagli agenti della guardia di finanza in qualità di legali rappresentanti di imprese artigiane operanti nel settore della falegnameria in zona Arenella per aver emesso rifiuti e polveri sottili nell’atmosfera.

Il controllo eseguito nei confronti del primo imprenditore ha permesso di accertare che, nonostante dal registro di carico e scarico dei rifiuti speciali non emergessero movimentazioni, negli spazi aziendali fosse presente una copiosa quantità di scarti e residui della lavorazione del legno detenuti con totale noncuranza della normativa ambientale. L’imprenditore è stato denunciato per abbandono di rifiuti. Il pm per lui ha richiesto l’adempimento alle prescrizioni amministrative volte ad eliminare le irregolarità accertate.

Nell’ambito del controllo svolto nei confronti della seconda falegnameria si è accertato che questa operava senza la prevista autorizzazione unica ambientale. È stata appurata la presenza di polveri relative alla lavorazione del legno e di macchinari in funzione, si procedeva alla denuncia del titolare per violazione delle disposizioni relative alla normativa sulle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti.

Per evitare la continuazione dell’attività in contrasto alla normativa di settore, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’immobile e delle attrezzature.