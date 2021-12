Catania: convegno nazionale degli istituti tecnici

Si intitola “Ripartiamo dalla scuola, riprendiamo la rotta”, il convegno nazionale degli istituti tecnici trasporti e logistica settore marittimo, ospitato al centro Le Ciminiere di Catania.

Oltre 60 istituti sono stati presenti all’evento con centinaia di partecipanti a rappresentare il ministero della pubblica istruzione, della formazione, del mondo del lavoro, dell’imprenditoria e dell’università. Il convegno nazionale degli istituti tecnici trasporti e logistica settore marittimo è diventato il punto focale per parlare di Blue Economy e del ruolo strategico della filiera formativa verticale.

“Parliamo di un evento di grande importanza che non si teneva da alcuni anni – sottolinea la dirigente scolastica del politecnico del mare, Brigida Morsellino – una due giorni per avere un momento di confronto, fra tutti i soggetti interessati e costruire così un percorso di qualità. Un forum ce è servito soprattutto ai ragazzi per dialogare con il mondo del lavoro e non solo.

La formazione marittima – prosegue la dirigente – rappresenta una grande eccellenza per tutto il Paese e certamente che la blue economy, con il suo indotto, rappresenta il futuro per molti giovani”. Linee di intervento, obiettivi e programmazione pluriennale. “L’economia legata al mare è una grande forza propulsiva che va alimentata da nuove leve per far viaggiare persone e merci – ribadisce il presidente dell’ITS di Catania, Antonio Scamardella – tanti risultati sono già stati ottenuti, ma molti altri vanno ancora conquistati. La formazione è fondamentale e deve servire affinché lo studente possa realizzarsi e trovare una propria dimensione nel mondo del lavoro”.

Nel corso del convegno hanno preso la parola i vari rappresentanti del mondo del lavoro, della formazione, delle istituzioni politiche e sociali. Tra loro: Rosalba Bonanni del ministero dell’istruzione e coordinatrice nazionale sistema di gestione qualità per la formazione marittima; luca Sisto, direttore Confitarma; Giovanni Consoli, director maritime policy di Assarmatori; Nicolò Berghinz, responsabile sviluppo, relazioni esterne e affari pubblici della Alis academy; Salvatore Mecca, comandante e rappresentante della federazione italiana Piloti dei porti; rappresentanti delle compagnie di navigazione; Gianluca Lombardo del ministero dell’istruzione, dirigente ufficio IV direzione generale per gli ordinamenti scolastici ed Emilio Grasso, dirigente Usp di Catania.