San Giovanni La Punta (Ct): applicati 2 Daspo Willy

Due Daspo Willy sono stati emessi nei confronti di altrettante persone per prevenire reati nei pressi di esercizi pubblici di San Giovanni La Punta, centro del catanese. Il xquestore di Catania, valutata la pericolosità sociale dei comportamenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica nella predetta località ed evitare il ripetersi di ulteriori episodi che possano mettere a rischio l’incolumità pubblica e salvaguardare il rispetto delle norme, ha emesso la misura di divieto di accesso al bar dove si è verificata la rissa e vie limitrofe e di stazionamento.

Il divieto è stato poi esteso ad altri tre bar ricadenti nella stessa zona. In particolare, alcune pattuglie dell’arma dei carabinieri sono giunte nella via dove c’erano diversi tavoli all’esterno di un bar e le sedie erano state distrutte. Sul luogo c’erano due giovani, in evidente stato di agitazione, che si urlavano frasi minacciose.

I militari, per sedare la rissa in corso, sono intervenuti prontamente, ma sono stati a loro volta aggrediti con calci e pugni da P.E.,, 45enne arrestato in flagranza di reato di resistenza, minacce aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo è stato spalleggiato da A.M., 44 anni.