Siracusa: convegno “Oggi più di ieri…niente su di noi, senza di noi”

Sabato prossimo, 3 dicembre, il salone del santuario della Madonna delle lacrime ospiterà a partire dalle 09.30 il convegno “Oggi più di ieri…niente su di noi, senza di noi”.

L’appuntamento è organizzato dal Co.Pro.Dis di Siracusa in collaborazione con Siracusa città educativa, con il supporto del centro di servizio per il volontariato etneo e il patrocinio della città di Siracusa. Sono invitati a partecipare tutti gli enti di terzo settore, le associazioni di volontariato, gli istituti scolastici e gli operatori che lavorano nell’universo della disabilità.

Sarà l’occasione per fare il punto sulle politiche per la disabilità sul territorio e per riflettere sulla questione del “Durante e dopo di noi”. nel mondo si registra un sensibile aumento dell’aspettativa di vita delle persone con disabilità, questo dato apre nuove sfide per la politica e impone un nuovo modo di operare che deve oggi prevedere un maggiore coinvolgimento e un rinnovato protagonismo delle persone con disabilità nella progettazione di politiche attive e realmente inclusive.

Sono previsti numerosi interventi delle associazioni operanti sul territorio. A seguire parlerà il presidente del forum per le associazioni familiari Salvo Sorbello, con un intervento dal titolo “Se aiuti le famiglie, aiuti i disabili”. Alle 11.30 si aprirà una tavola rotonda istituzionale a cui prenderanno parte il sindaco di Siracusa, Francesco Italia; l’assessore della città di Siracusa alle politiche sociali, Mauro Fontana; l’assessore alle politiche per l’integrazione, Rita Gentile; L’ambasciatrice della disabilità per Siracusa Città Educativa, Bernadette Lo Bianco. In collegamento da Palermo: Carmela Tata, autorità garante per le persone con disabilità della regione Sicilia. Previsto un servizio di supporto e accompagnamento a cura dell’associazione ROSS. L’evento sarà trasmesso in streaming sulle pagine Facebook del centro di servizio per il volontariato etneo e di Siracusa città educativa.