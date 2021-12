Adrano (Ct): ruba borsello in un’auto, denunciato pluripregiudicato

Ad Adrano, nel catanese, gli agenti del commissariato hanno denunciato un 50enne, reo di aver rubato un borsello all’interno di un’automobile.

L’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine per aver commesso diversi reati contro il patrimonio, ha sfruttato la distrazione della vittima per aprire la portiera dell’auto su cui si trovava e appropriarsi di quanto trovato sul sedile del veicolo. La vittima ha rincorso l’uomo e, bloccatolo, è riuscita a rientrare in possesso dei suoi beni. La parte offesa si è recata negli uffici del commissariato per denunciare quanto accaduto per rendere più agevole l’identificazione e l’intercettazione del malfattore.

L’uomo, riconosciuto autore del reato, presentatosi agli uffici polizia perché aveva imposto l’obbligo di presentazione, è stato anche denunciato per il reato commesso.