Paternò (Ct): scappa con la droga, arrestato dai carabinieri

Ha cercato di scappare con la droga, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. È accaduto a Paternò, nel catanese dove i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 19 anni di Belpasso, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

I militari stavano procedendo ad alcuni controlli in via Palumbo, nel centro cittadino, quando hanno notato il giovane che a bordo del proprio scooter, proprio appena dopo aver notato la loro presenza, ha tentato di dileguarsi fuggendo per via Truglio.

Per sua sfortuna, i carabinieri hanno chiesto l’ausilio di un’altra pattuglia che ha accolto il giovane a braccia aperte bloccandogli ogni via di fuga.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di 19 bustine di marijuana pronte per essere vendute al dettaglio, nonché 63 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Tutto quanto rinvenuto era nascosto all’interno del vano sottosella dello scooter. L’arrestato è stato condotto ai domiciliari.