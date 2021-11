Tortorici (Me): la Asd Black Panter ottiene 4 ori ai campionati regionali

Ha portato a casa 4 medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo la Asd black Panter di Tortorici, centro nebroideo del messinese, che ha partecipato ai campionati regionali di arti marziali tenutisi a Catania lo scorso 21 novembre.

Medaglia d’oro e argento per Samuele La Seta che acquisisce anche il titolo di campione regionale.

Medaglia di bronzo per Sebastiano ARcodia e un argento per Alex Mazzurco, mentre un altro oro è andato a Gabriele Calà Scarcione che sta seguendo le orme del fratello Antonino; oro anche per Sebastiano Mazzurco e per Antonino Reale che torna dopo un paio di anni di assenza dalle competizioni.

La Asd Black Panter ogni anno si qualifica ai campionati italiani assoluti e in passato ha anche partecipato ai campionati mondiali ottenendo una medaglia di bronzo e anche agli europei ottenendo una medaglia d’argento. Il maestro Rosario Costanzo sta così portando avanti il nome della sua palestra a livelli internazionali.