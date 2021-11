San Marco d’Alunzio (Me): il sindaco incontra il presidente del parco dei Nebrodi

Il sindaco di San Marco d’Alunzio (Messina), Filippo Miracula, ha incontrato il presidente del parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza. È stato il primo incontro istituzionale dopo l’elezione del sindaco lo scorso mese e dopo i primi colloqui informali.

La giornata ha rappresentato un momento per gettare le basi delle future iniziative. San Marco, meta riconosciuta tra i borghi siciliani e italiani ben si presta ad una serie di attività, tra cui quelle musicali: proprio per questo motivo è stata individuata come data della visita quella tradizionalmente dedicata a Santa Cecilia, patrona della musica.

La collocazione strategica della cittadina la presenta come destinazione di eccellenza sia dal punto di vista ambientale che storico-religioso. Per questo sono state messe in cantiere alcune idee che potranno trovare concreta realizzazione nei prossimi mesi. Il sopralluogo congiunto ha permesso di dare nuova linfa a progetti in corso e al lancio di attività di futura programmazione, da svolgersi insieme al parco dei Nebrodi.